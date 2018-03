Andrew Lloyd Webber: il re dei musical si regala una compilation per i 70 anni

Gianni Poglio - 6 marzo 2018

Il 22 marzo, Andrew Lloyd Webber, il più grande compositore di musical compie 70 anni. Nella sua carriera ha composto 17 musical (tra gli altri, Jesus Christ Superstar, Cats, The Phantom of the Opera, Evita) , due colonne sonore e una messa da requiem.

Lloyd Webber, nato Londra nel 1948, è stato premiato nel corso degli anni con 3 Tony Awards, 3 Grammy Awards, un Oscar, un Golden Globe, un Emmy International Award e sei Laurence Olivier Awards (i premi del teatro inglese).

Il 16 marzo uscirà UNMASKED (THE PLATINUM COLLECTION) una compilation curata personalmente da Lloyd Webber che raccoglie la sua carriera. Da Joseph and the Amazing Technicolor Dreamcoat del 1968 fino al più recente School of Rock.

A proposito della Platinum Collection Webber ha dichiarato: “Devo alle persone coinvolte in questa raccolta un grande ringraziamento. Ha richiesto molta attenzione selezionare brani di oltre 50 anni di carriera, attività che ha portato alla luce molti ricordi e ha reso un vecchio compositore molto felice. Mi piacciono particolarmente i nuovi brani e naturalmente amo le suite orchestrali. Non c'è niente che un compositore ami di più che ascoltare le proprie melodie suonate da un'orchestra!”



Nella compilation sono presenti nuove versioni dei brani cantate da superstar come Nicole Scherzinger ("Memory", Cats), Gregory Porter ("Light at the End of the Tunnel", Starlight Express) e Lana Del Rey ("You Must Be Love", Evita). Nella tracklist anche Beyoncé che interpreta Learn To Be Lonely con Lloyd Webber al piano.



Lana Del Rey: "Andrew Lloyd Webber è stato uno dei miei primi ispiratori musicali, incidere un suo brano è un sogno che diventa vero"



Gregory Porter: "Andrew è un’icona non solo del teatro musicale, ma della musica stessa, della cultura e delle arti umane".

Nicole Scherzinger: La mia carriera è stata di certo influenzata dalla musica di Andrew. Sono cresciuta ascoltando Jesus Chris Superstar, Joseph and the Technicolor Dreamcoat, Evita.Riconosco il suo stile dagli arrangiamenti, dagli archi, dall’orchestra, dai synth…”

UNMASKED: THE PLATINUM COLLECTION sarà disponibile in 2 versioni: 2 cd e 4 cd. La versione con 4 cd contiene un libro di 40 pagine con note bio-discografiche a cura del biografo di Andrew Lloyd Webber, Michael Coveney, un’introduzione scritta dallo stesso Andrew e preziose dediche, tra cui quelle di Barbra Streisand e Glenn Close.

LA TRACKLIST

MURRAY HEAD & THE TRINIDAD SINGERS - SUPERSTAR

SARAH BRIGHTMAN & MICHAEL CRAWFORD - THE PHANTOM OF THE OPERA

JULIE COVINGTON - DON’T CRY FOR ME ARGENTINA

ALEX BRIGHTMAN & THE BROADWAY CAST OF SCHOOL OF ROCK - STICK IT TO THE MAN

MICHAEL BALL - LOVE CHANGES EVERYTHING

BARBRA STREISAND - WITH ONE LOOK

NICOLE SCHERZINGER - MEMORY

BOYZONE - NO MATTER WHAT

GLEE CAST - BUENOS AIRES

MARTI WEBB - TAKE THAT LOOK OFF YOUR FACE

GREGORY PORTER - LIGHT AT THE END OF THE TUNNEL

MICHAEL CRAWFORD - THE MUSIC OF THE NIGHT

ANNA NETBREKO - PIE JESU (CD1)

IAN GILLAN - GETHSEMANE ( I ONLY WANT TO SAY)

DONNY OSMOND - ANY DREAM WILL DO

KEVIN ANDERSON - SUNSET BOULEVARD

SARAH BRIGHTMAN & JOSÉ CARRERAS - AMIGOS PARA SIEMPRE

WENDY EDMEAD & DONNA KING - MACAVITY: THE MYSTERY CAT

YVONNE ELLIMAN - I DON’T KNOW HOW TO LOVE HIM

GLENN CLOSE - AS IF WE NEVER SAID GOODBYE

ANDREW LLOYD WEBBER - THEME AND VARIATIONS 1-4

SARAH BRIGHTMAN - UNEXPECTED SONG

LANA DEL REY - YOU MUST LOVE ME

YVONNE ELLIMAN, IAN GILLAN & MURRAY HEAD - EVERYTHING’S ALRIGHT

MADONNA - ANOTHER SUITCASE IN ANOTHER HALL

TOM JONES & THE SOUNDS OF BLACKNESS - THE VAULTS OF HEAVEN

BROADWAY CAST OF SCHOOL OF ROCK - YOU’RE IN THE BAND

RAMIN KARIMLOO - ’TIL I HEAR YOU SING

ELVIS PRESLEY - IT’S EASY FOR YOU

THE EVERLY BROTHERS - COLD

DENISE VAN OUTEN - COME BACK WITH THE SAME LOOK

SIERRA BOGGESS - LOVE NEVER DIES

PAUL NICHOLAS - MR MISTOFFELEES

MICA PARIS & GEORGE URE - I AM THE STARLIGHT

CLIFF RICHARD & SARAH BRIGHTMAN - ALL I ASK OF YOU

ELAINE PAIGE - RAINBOW HIGH

MICHAEL CRAWFORD - TELL ME ON A SUNDAY

SIERRA BOGGESS - WISHING YOU WERE SOMEHOW HERE AGAIN (LIVE AT THE ROYAL ALBERT HALL)

BEYONCÉ & ANDREW LLOYD WEBBER - LEARN TO BE LONELY (LIVE AT THE OSCARS)

© Riproduzione Riservata