Roma Film Festival: i migliori look del red carpet

A caratterizzare questa 18esima edizione è stata sicuramente la sobrietà. Con una palette di neri che ha dominato ogni serata, dai look più seriosi a quelli più sbarazzini, abbiamo visto questa tonalità esprimersi in ogni suo sfaccettatura.



Il marchio d’alta moda che porta a casa il maggiore numero di presenze è senza dubbio Giorgio Armani, che per l’occasione ha preso sotto la sua ala numerosi attori esaltandone le peculiarità.

Sfogliamo insieme i migliori look che abbiamo visto sfilare sul red carpet capitolino:

Paolo Sorrentino arrives for the screening of the movie ‘"Roma, Santa e Dannata’" (Ansa)

Tra le protagoniste di questa edizione c’è sicuramente l’attrice francese Philippine Leroy-Beaulieu, vera rivelazione della serie tv Emily in Paris. Con un prezioso Giorgio Armani Privé regala a tutti una lezione di classe dimostrando che l’eleganza non ha età. Paola Cortellesi, sempre firmata da Re Giorgio, sfila indossando vera polvere di stelle.

(Ansa) Philippine Leroy-Beaulieu in Giorgio Armani Privé

Nella seconda serata alla Festa del Cinema vediamo incontrarsi la nuova e la vecchia generazione di grandi attrici italiane in occasione della presentazione di Diabolik, chi sei? Da una parte Monica Bellucci in un fasciante Dolce & Gabbana grigio e dall’altra Miriam Leone in un abito Etro che sfida i classici look premaman. L'attore Lorenzo Zurzolo adotta uno stile elegante e incredibilmente coerente con il suo personaggio indossando Gucci mentre, ancora una volta, Kasia Smutniak ci mette al cospetto del suo charme con un total look nero Valentino composto da una lunga gonna in pelle e una semplice camicia.

(Ansa) Monica Bellucci in Dolce & Gabbana

Per la quarta serata compare il premio oscar Juliette Binoche, protagonista nella pellicola La Passion De Dodin Bouffant. L’attrice stupisce con uno dei look più originali di questa edizione: gonna a vita alta e tasche pronte all’uso, un Prada verde smeraldo dal colletto bianco ricoperto di strass. Luisa Ranieri lascia tutti con il fiato sospeso in occasione della presentazione di Nuovo Olimpo, ultimo film di Ferzan Ozpetek. L’attrice passeggia sensuale ed elegante in un abito monospalla Versace con drappeggi color cioccolato. Andrea Di Luigi opta per un completo Giorgio Armani in seta e velluto mentre Massimiliano Caiazzo porta sul tappeto rosso uno stile seducente firmato Fendi. Anche la giovane attrice Aurora Giovinazzo sceglie Fendi per l’occasione, elegante ma non troppo, grazie all'abito composto da due pezzi blu notte accompagnato dai gioielli Tiffany & Co.

(Ansa) Juliette Binoche in Prada

Per la presentazione de I Leoni di Sicilia, Miriam Leone ritorna al basic total black, questa volta Fendi, mentre l’attore Eduardo Scarpetta in Giorgio Armani passeggia indossando un completo elegante ma originale grazie al pattern luminoso/graffiato. Il duo musicale I Santi Francesi, vincitore della sedicesima stagione di X-Factor, sfoggia un look Paul Smith non convenzionale che merita un posto in classifica tra i migliori look maschili. Margherita Buy trova la sua dimensione in un completo firmato Giorgio Armani mentre Matilda De Angelis sceglie un abito cappa abbinandolo a dei sandali con fiocchi. Nell’ottava serata Alba Rohrwacher si conferma protagonista della settimana romana del cinema. Questa volta in total white Dior con gonna midi, camicia dalla silhouette moderna e stivaletti da majorettes. La giovane attrice Maria Esposito si esprime al meglio in un custom Saman Loira per l'occasione, calzante anche con il periodo dell'anno.