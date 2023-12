Anche la mise en place diventa griffata

I grandi nomi del lusso appaiono sempre più interessati a espandersi in altri settori. Design e ospitalità appaiono sempre più spesso come la naturale evoluzione per i brand di moda e di bellezza, specialmente dopo la pandemia. I consumatori danno maggior valore agli spazi in cui vivono, lavorano e socializzano aprendo una nuova era in cui la sfera domestica si presenta come l’ideale punto di connessione tra brand e cliente.

Secondo le recenti analisi condotte dalla società di ricerche di mercato Euromonitor International, si prevede che le vendite nelle categorie casa e ospitalità cresceranno a un tasso annuo composto del 7% fino al 2026, superando il tasso di crescita pre-pandemia del 4%. Questa accelerazione è alimentata da cambiamenti significativi emersi nel periodo post-pandemico, quali il diffondersi del lavoro ibrido e l'aumentato interesse dei consumatori per quelli che vengono comunemente definiti «beni esperienziali». Questi ultimi includono oggetti degni di nota destinati all'uso e all'esposizione durante gli intrattenimenti casalinghi. In un'indagine condotta in collaborazione con Altiant, BoF Insights ha inoltre rilevato un significativo aumento della spesa in design d'interni da parte degli individui con un elevato patrimonio netto. Gli acquirenti facoltosi negli Stati Uniti, nel Regno Unito e in Francia hanno dichiarato di investire di più in mobili, decorazioni, tessuti, profumi e stoviglie rispetto al periodo precedente al 2020, con un incremento del 12% dopo la pandemia. Un’espansione da parte dei brand nell’homeware non apre quindi solamente un nuovo flusso di entrate, ma aiuta le maison a costruire una maggior affinità con il marchio.

Tra gli ultimi brand a fare il loro ingresso nell’universo del design per la casa c’è Acqua di Parma. Dopo aver realizzato per diversi anni servizi da tavola esclusivi riservati a eventi e cene private, suscitando grande interesse e richiesta da parte degli ospiti, la maison ha deciso di svelare una collezione disponibile a un pubblico più ampio e ispirata all’arte italia del convivio che affonda le sue radici in una lunga storia di riunioni familiari e momenti di condivisione.

La collezione «Striche», ricca e preziosa, comprende il servizio di piatti per le portate principali, zuppa e dessert, i set da caffè e tè, e caraffe e bicchieri per acqua e vini. Ogni singolo pezzo è realizzato a mano e decorato da un essenziale motivo di raggi dorati che rispecchia l’anima della Maison e ricorda il calore intimo e tutto italiano del riunirsi a tavola. Responsabile della produzione è Geminiano Cozzi Venezia 1765, 1765, storico marchio di porcellana veneziana rinomato per la sua bellezza ed eleganza. Fondato oltre 250 anni fa da uno dei maestri ceramisti del barocco veneziano, le sue collezioni hanno abbellito le tavole dei Dogi e dell’aristocrazia di tutto il mondo. Allo stesso modo, la produzione dei bicchieri è stata affidata a Gala Rotelli. Gala utilizza vetro italiano e una lavorazione interamente manuale. Ogni bicchiere è soffiato a mano senza l’uso di stampi. Questo processo manuale elimina la tipica linea di giuntura degli stampi e conferisce a ogni pezzo il suo fascino unico. Inoltre, i dettagli dei bordi ocra sono meticolosamente rifiniti a mano uno per uno, assicurando che ogni bicchiere sia un oggetto unico di artigianato.

Ha invece scelto Baccarat, l’eccentrico creativo Thom Browne che con lo storico brand firma una collezione speciale di quattro bicchieri, una coppa, due bicchieri da vino, un tumbler e una caraffa da whisky. Realizzate a mano in Lorena (Francia) dagli artigiani di Baccarat, tutte le creazioni sono testimonianza di eccellenza, stile avanguardista e creatività, valori comuni a alle due realtà. Questa collezione meticolosamente curata dallo stilista stesso, permette a Thom Browne, da sempre ammiratore e collezionista di Baccarat, di espandere il suo regno creativo alla sfera della vita personale, dell'arte del festeggiare e della gioia dello stare insieme.

Rivisitati dall'archivio di Baccarat, tutti i pezzi sono stati incisi con il caratteristico motivo a quattro barre di Thom Browne, che si abbina perfettamente alla purezza del cristallo e all'eleganza del design. Tra i pezzi iconici, spicca il bicchiere da yacht, creato nel 1925 da Georges Chevalier per l'esposizione internazionale di arti decorative di parigi. questa creazione, caratterizzata da una base quadrata, ha riscosso successo tra vari personaggi influenti, in particolare il principe del Galles, che l'ha scelta per adornare la tavola del suo yacht. Dalla soffiatura del vetro al taglio del cristallo, ogni pezzo è frutto di un know-how unico, tramandato di generazione in generazione, che ha richiesto il talento dei «migliori artigiani di Francia», professionisti acclamati e noti per le loro ineguagliabili competenze.





Acqua di Parma

