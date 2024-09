John Galantic è il nuovo CEO di Tod's

Un manager statunitense — fluente in italiano come in francese — prenderà la guida di Tod’s. Dopo l’addio di Diego Della Valle, motivato dal desiderio di «intraprendere nuove strade personali», sarà John Galantic a ricoprire il ruolo di CEO dell’azienda.

La nota ufficiale, diffuse nelle ultime ore, evidenzia l’esperienza di Galantic nel settore del lusso sottolineando come «on competenze specifiche sul consolidamento dei marchi, aiuterà il Gruppo ad aumentare il suo potenziale di crescita a livello globale». Nel corso della sua carriera il nuovo CEO ha infatti ricoperto posizioni dirigenziali di alto profilo, da Coty Beauty fino a Chanel, dove ha svolto l’incarico di presidente e COO dal 2006 al 2023.

Oggi Partner operativo di Advent International, Galantic è anche membro del board di Bacardi Limited dal 2011 e consigliere non esecutivo di Ferrari.