Pitti Uomo 105: comfort dinamico

La passione per uno stile di vita dinamico è il punto di partenza per la sezione Dynamic Attitude, protagonista assoluta al Padiglione Cavaniglia, Armeria, Fureria, Magazzini 07 e in una specie di spazi indipendenti sparsi per Fortezza da Basso. Qui si muovono brand simbolici, capaci di fondere nelle proprie collezioni capi assolutamente contemporanei tra sport e streetwear. Libertà e comfort diventano qui diktat quotidiani e si declinano in design eleganti, contaminati dal vintage ma anche innovativi ed energici, con un’anima tecnologica.

È così che sul palcoscenico di Pitti 105 sale Richmond X, una label ricca di contaminazioni stilistiche che rappresentano l’evoluzione di John Richmond in chiave contemporanea. Heritage, urban street e leisurewear sono le parole chiave per la collezione autunno inverno 2024-25, una celebrazione di eleganza e modernità che dà vita a una proposta sofisticata e versatile che ridefinisce lo stile college con un tocco distintivo. Bomber oversize, minigonne ultra femminili e pantaloni street compongono la proposta per ei e per lui, in una palette di colori dominata da blu, grigio e nero.

Nella nuova collezione firmata Richmond X la farfalla diventa messaggio stilistico che simboleggia l’inizio di un viaggio e si manifesta nei total look così come nei dettagli, in un gioco di contrasti caratterizzato da una palette cromatica che va dal blu mare al bianco e il nero. Felpe, jogger, cap e sneakers definiscono uno stile unico, mentre l'eco-pelle emerge in giacche, vestiti e pantaloni, fondendo sportività ed eleganza. Al contempo, Richmond X si ispira alla sottocultura giovanile degli anni Settanta con giacche stile Baracuta, bomber in nylon tecnico e tute abbinate a lavorazioni in maglia.

Ed è proprio Baracuta a firmare una collaborazione unica con Barbour. La sinergia tra i due marchi britannici leader nel settore del lifestyle e del patrimonio culturale inglese ha dato vita a una nuova linea di giochi che celebra la One and Only Original Harrington Jacket di Baracuta, conosciuta in tutto il mondo come G9. Tutte le giacche sono dotate di tasche multiple e di caratteristiche tipiche del marchio, come la fusione dei tartan Barbour e Baracuta all'interno della fodera. Lo stile e la silhouette classici si ispirano ai particolari dei capi Baracuta e ai capi storici di Barbour, quali il Bedale, i gilet e i Parka, con vestibilità oversize.

I gemelli Mariano e Walter de Matteis conducono invece i visitatori di Pitti Uomo 105 in un viaggio attraverso il Mediterraneo. La collezione KNT mette a fuoco l’idea di un contrappunto preciso tra i codici del mondo classico maschile e lo sportswear, creando abbinamenti inediti tra capi e materiali, sintetizzando un concetto di nuova eleganza senza tempo. «Questa collezione autunno inverno 2024-25 è una riflessione sull’essenza del vestire maschile che incorpora una profonda ricerca stilistica. Si traduce in capi versatili e iconici, che svelano con discrezione la cura estrema dei dettagli e l’eccellenza dei nostri tessuti, naturalmente realizzati in Italia nelle nostre aziende. Fortemente radicata nel presente pur rendendo omaggio alla nostra terra e al nostro mare» ha spiegato Walter.

Tra i capi più formali le giacche doppiopetto e tre bottoni, che si abbinano agli ormai iconici “pantalaccio” oppure al modello WD con fronte classico, gamba più ampia e elastico sul retro. I cappotti avvolgono il corpo in un morbido fit loose, nei modelli a due bottoni con spalla scesa in lana spigata o in una rivisitazione del classico doppiopetto con martingala in lana check. Per la sera gli smoking due bottoni con revers a lancia in seta a contrasto in nero, blu e grigio sono realizzati in lana vergine mista a nylon, per un inedito effetto crispy, sottolineato dalla seta lucida della fusciacca e della banda dei pantaloni, che si allarga sul bordo.

Protagonista assoluto della collezione autunno inverno 2024-25 firmata SUN68 è il piumino 100, un audace passo avanti per il brand che ha deciso di ampliare la collezione introducendo una categoria merceologica completamente nuova, dimostrando l’impegno costante nell’esplorare nuove frontiere e anticipare le tendenze della moda.

Il piumino 100 grammi si declina in tre modelli - Hood jacket (manica lunga con cappuccio), Track jacket (manica lunga con collo alto) e Smanicato (con collo alto) - e otto varianti colori per adattarsi alla vita di tutti i giorni, rispecchiando quindi lo spirito del marchio.

L’outerwear tecnico è anche al centro della proposta firmata Suns, che continua il suo viaggio tra tradizione ed evoluzione portando in scena a Pitti Uomo 105 un’importante collaborazione con Fiat 500. Dopo il successo della capsule Suns/FB Privè, disegnata a quattro mani con il manager Flavio Briatore, SUNS si apre ad una partnership innovativa tra il mondo della moda e dell'automotive, dove ciascun singolo capo è attentamente progettato e studiato in sintonia con le caratteristiche distintive dell'auto.

Un progetto che va a disegnare il futuro - come promette l’ambizioso claim «Suns meets Fiat to design the future» - dando vita, tra i capi, a un giubbino richiudibile, unico e versatile che si trasforma in un pratico cuscino da portare comodamente in viaggio e che ricrea un vero e proprio salottino se appoggiato sui sedili dell’abitacolo. Il prodotto, pensato sia per uomo che per donna, si declina in quattro colorazioni a creare un total look coordinato che include anche gli accessori. Italianità, colore ed un occhio al futuro, questi sono gli elementi sui quali il team Suns e Fiat hanno lavorato per la creazione di questa nuova capsule.