​Gérald Charles, la magia di un cielo stellato illumina il «sorriso» di questo modello unico

C'è sempre una prima volta e, nel caso di Gerald Charles, tale primogenitura riguarda il quadrante, realizzato in pietra dura, per la precisione, in lapislazzuli. Impiegato sul Maestro 2.0 Ultra-Thin Lapis Lazuli, lanciato lo scorso gennaio, il suo significato è amplificato dal fatto di essere la pietra preferita da Gérald Charles Genta, fondatore dell’omonimo brand, 25 anni or sono. Una scelta, dunque, non casuale, destinata ad avviare le celebrazioni di un anniversario così importante. Prevalentemente di colore azzurro intenso, il lapislazzulo è simbolo di preziosità fin dal 5000 a.C., nell’antico Egitto, ed è connotato da una fluorescenza giallo-rosa a chiazze. Per il suo adattamento al composito profilo del quadrante Maestro di Gérald Charles, a seguire il design della cassa, sequenza di tratti rettilinei e ricurvi, in armonica asimmetria, culminante nell’iconico «sorriso» al 6, sono necessarie 24 ore per ogni singolo pezzo.

La sfida realizzativa comincia dal taglio: ogni quadrante viene tagliato e lucidato da un disco iniziale di 5 mm di altezza, fino a ottenere uno spessore finale di soli 0,55 mm e notevoli sono gli scarti (per ottenere 50 quadranti servono, in media, 150 dischi). Le difficoltà proseguono nell’esecuzione dei fori per accogliere l’asse di rotazione delle lancette, gl’indici (rifiniti con SuperLuminova) e il datario al 6, incorniciati dalla scala della minuteria a chemin de fer, e si accentuano ulteriormente, data la fragilità del lapislazzuli, nel modellare il piano quadrante a seguire la suindicata alternanza di archi e segmenti della cassa Maestro.

Questa, da 39x41 mm è in acciaio lucido, con anse rettilinee compatte e saldate, corona a vite, impermeabilità fino a 10 atmosfere, la cui silhouette viene artisticamente esplicitata dal rivestimento Colormix blu della lunetta, in sintonia cromatica con il quadrante. Ad animare l’orologio (cinturino in caucciù, rifinito a Clous de Paris) è il calibro automatico ultrapiatto Swiss Manufacture 2.0 (3,7 mm di spessore, 50 ore di autonomia, rotore a commemorare il 25° anniversario del marchio), decorato a mano secondo i severissimi standard Qualité Fleurier. Nel I secolo d.C. lo storico romano Plinio il Vecchio descrive il lapislazzuli come «un frammento della volta stellata del cielo»: sicuramente quello di Ginevra o «Genève», scritta che arricchisce il nuovo logo del brand, rafforzando il legame della maison con la straordinaria tradizione orologiera della città in cui ha sede il suo atelier.