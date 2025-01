Make up luccicanti per l’ultima notte del 2024

Dopo aver scelto l’abito perfetto per la sera di capodanno, il passo successivo è trovare il make-up giusto. La varianti sono infinite e tra le sfumature dell’oro e dell’argento c’è un mondo in cui tuffarsi.

Quest’anno in particolare sembra che l’argento vinca a mani basse: è infatti lui il protagonista dei make-up più belli, spesso abbinato con tonalità a contrasto - come il blu - o affiancato da una cascata di glitter. Tra i prodotti ideali con cui sperimentare e creare dei make up d'effetto spicca la combo proposta da Avon composta dal Mascara Lash Genius Multitask & Multiply e dalla Palette Ultra Colour Aurora che offre tonalità particolari e originali. Altre palette di ombretti da prendere in considerazione sono quelle di Nabla, Huda Beauty e Makeup by Mario.

Se invece parliamo delle labbra, il rossetto rosso è sempre il più gettonato del periodo. Nonostante ciò, il lip gloss - sia trasparente che di varie tonalità - continua la sua scalata al successo e diventa la scelta vincente per chi ha timore di esagerare con rossetti impegnativi. Perfetto per l'occasione il nuovo lip oil in edizione limitata firmato Gisou dalla tonalità ciliegia mentre il classico rossetto Dior Addict rimane tra i must-have con un finish brillante e vivace.

In questa gallery abbiamo raccolto i prodotti migliori e i tutorial più semplici e accattivanti da seguire per salutare il 2024 con un make up mozzafiato.