Halloween: unghie da paura

Con oltre due milioni di post su Instagram e più di un miliardo di visualizzazioni su TikTok, la nail art a tema Halloween sta spopolando sui social. Un tocco unico e personale per celebrare il periodo più spaventoso dell’anno e cambiare il proprio aspetto - anche se solo per una notte.

Tra gli spaventosi effetti che si possono ricreare sulle proprie unghie, uno dei più popolari è quello della French insanguinata. Da applicare su tutte le dita o solo su un pericoloso artiglio, richiede semplicemente l’ausilio di uno smalto rosso accesso - come il «Poppy Red» di Manucurist - e un pennellino per definire al meglio le macchie.

A pensarci bene però che Halloween sarebbe senza scheletri? Perché allora non trasformarsi in uno di loro? Per ottenere un effetto davvero pauroso, è necessario partire da una base total black come quella firmata & Other Stories, ad elevata coprenza. Se invece per voi Halloween è sinonimo di zucche e simpatici spiritelli, non preoccupatevi, Gucci Beauty ha creato la perfetta tonalità di arancione.

Per trasformare la vostra manicure in un brillante diavoletto, lo smalto rosso della nuova Trick&Chic Dark Collection di deBBY fa proprio al caso vostro. Se invece anche il 31 ottobre non potete fare a meno di un tocco di rosa, la tonalità firmata Dior Beauty è quella che fa per voi.

Tranquilli, non ci siamo dimenticati delle protagoniste di Halloween: le streghe. Per una manicure da far tremare scegliete il viola di Revlon o cimentatevi nella nail art con il luminoso smalto oro di Catrice. Infine, per un look più understated ma non meno di impatto provate il rosso intenso di Neonail (lo hanno già ribattezzato il colore dell’autunno, ma shh è un segreto!).