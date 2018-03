Partita a due

Redazione - 7 marzo 2018

I principali servizi e inchieste che potete trovare sul numero di Panorama in edicola da giovedì 8 marzo.



COPERTINA - Adesso tocca a loro due

Matteo Salvini si è preso la laedership del centrodestra. Luigi di Maio ha condotto i 5 stelle a imporsi come primo partito italiano. Ma a entrambi mancano i numeri per formare un governo e cercano una soluzione. Nel frattempo il Quirinale studia strade alternative. Come un governo di scopo con un nome a sopresa: Raffale Cantone.

ESTERI - Quanti nipoti miei, lepenisti a loro insaputa

L’estremista e discusso fondatore del Front national Jean Marie Le Pen si compiace dei risultati delle elezioni in Italia e del vento di protesta che spazza la Penisola. «I discorsi sul caos migratorio e sull’Europa accentratrice li faccio da 40 anni» dice. «Ma i 5 Stelle sono troppo macronoidi, né destra né sinistra, né alti né bassi».

CRONACA - Non ci sto a pagare per tutti

Silvana Saguto il giudice accusato di aver fatto dei beni sequestrati alla mafia un lucroso business, respinge ogni accusa. E a Panorama fa i nomi di colleghi che, come lei, avevano familiari che gestivano aziende e proprietà dei boss. «La legge lo consente e poi chi meglio dei parenti di un magistrato?».

© Riproduzione Riservata