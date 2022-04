Ore 16.40 - La Casa Bianca annuncia altri 800 mln di dollari per l'Ucraina

Il Presidente Usa, Joe Biden è tornato a parlare della guerra in Ucraina. «Non ci sono prove e conferme che Mariupol sia effettivamente caduta in mano russa» ha detto Biden che inoltre ha annunciato un nuovo stanziamento da 800 milioni di dollari di aiuti non solo militari verso Kiev