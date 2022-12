Sterling torna con l'Inghilterra

Ore 16,45 - L'attaccante rientrato in Qatar dopo essere accorso dalla famiglia che era stata vittima di una rapina armata

Raheem Sterling si è rimesso a disposizione dell'Inghilterra ma è difficile che il ct Southgate lo possa utilizzare dal primo minuto nel quarto di finale contro la Francia. Il giocatore, rientrato precipitosamente in patria perché la famiglia era stata vittima di una rapina a mano armata all'interno della propria abitazione, è tornato in ritiro in Qatar e certamente partirà dalla panchina nella sfida con la Francia che vale l'accesso in semifinale.