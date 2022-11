Ore 19,00 - Grande equilibrio rotto nel finale dalla doppietta degli orange

L'Olanda ha vinto una partita per lunghi tratti equilibrata e giocata su ritmi bassi contro il Senegal. Decisivi due errori del portiere Mendy: all'84' per il colpo di testa di Gakpo e in pieno tempo di recupero (54') per il tap in vincente di Klaassen. Olanda in testa al girone con l'Ecuador.