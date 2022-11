Rabiot gela la Juventus: "Mondiale serve per il mercato"

Ore 10 - Il centrocampista francese è in scadenza di contratto nel giugno 2023

Le buone prestazioni di Adrien Rabiot non sono passate inosservate nel mondo Juventus, dove il centrocampista francese è sotto osservazione per il contratto che scade il 30 giugno 2023. Decisivo negli ultimi mesi sotto la guida di Allegri, si sta ripetendo anche con la nazionale a Qatar 2022 e le sue parole lasciando intendere come l'ipotesi di un addio sia concreta: "Queste prestazioni mi aiutano sul mercato per andare altrove ma anche per parlare con la Juve. Ma adesso il mio focus è sul Mondiale”.