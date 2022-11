Niente fasce 'OneLove' per i capitani, federazioni contro la Fifa

Ore 12 - Inghilterra, Germania, Olanda, Galles, Belgio, Danimarca e Svizzera rinunciano alle fasce 'OneLove'

In una nota congiunta le federazioni di Inghilterra, Germania, Olanda, Galles, Belgio, Danimarca e Svizzera hanno annunciato che i rispettivi capitani non indosseranno le fasce 'OneLove' per non incorrere nell'ammonizione prevista dal regolamento. La Fifa non ha autorizzato l'utilizzo delle fasce rimandando all'iniziativa #NoDiscrimination già approvata e anticipata al primo turno e non solo dai quarti di finale in poi come previsto inizialmente.

"Siamo molto frustrati dalla decisione della FIFA che riteniamo senza precedenti: abbiamo scritto alla FIFA a settembre informandola del nostro desiderio di fare indossare le fasce da capitani OneLove per sostenere attivamente l’inclusione nel calcio e non abbiamo avuto risposta" si legge nel comunicato congiunto.