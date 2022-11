Mondiali 2022. Tutti gli aggiornamenti in diretta

Giochi al via dal 20 novembre. Otto gli stadi in cui si giocheranno le partite con la finale allo Stadio Nazionale di Lusail.

Trendadue le squadre partecipanti. Giocheranno Germania, Danimarca, Brasile, Francia, Belgio, Croazia, Spagna, Serbia, Inghilterra, Svizzera, Olanda, Argentina, Iran, Corea del Sud, Giappone, Arabia Saudita, Ecuador, Uruguay, Canada, Ghana, Senegal, Portogallo, Polonia, Tunisia, Marocco, Cameroon, Stati Uniti, Messico, Galles, Australia e Costa Rica. A questi si aggiunge il Qatar, che accede di diritto alla competizione in quanto Paese ospitante della ventiduesima edizione del torneo.