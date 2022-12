Ore 7 - Tutte le partite in programma al Mondiale nella giornata di venerdì 2 dicembre e dove vederle

Ultima giornata dei gironi eliminatori, si chiude la prima fase del Mondiale e si completa il tabellone degli ottavi di finale. Sono quattro le partite in programma: alle 16 (in contemporanea) Corea del Sud-Portogallo e Ghana-Uruguay e alle 20 (sempre in contemporanea) Serbia-Svizzera e Camerun-Brasile.