Ore 7 - Tutte le partite in programma al Mondiale nella giornata di martedì 22 novembre e dove vederle

Inizia la seconda giornata dei gironi eliminatori di Qatar 2022. Sono quattro le partite in programma: si comincia alle 11 con Galles-Iran (Rai 2) per proseguire con Qatar-Senegal (Rai 2 alle ore 14), Olanda-Ecuador (Rai 2 alle ore 17) e in chiusura Inghilterra-Stati Uniti (Rai 1 alle ore 20).