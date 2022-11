Ore 7 - Tutte le partite in programma al Mondiale nella giornata di martedì 22 novembre e dove vederle

In Qatar è il giorno del Brasile e di Cristiano Ronaldo, entrambi al debutto iridato. Sono quattro le partite in programma: si comincia alle 11 con Svizzera-Camerun (diretta Rai 2), poi alle 14 Uruguay-Corea del Sud (Rai 2), alle 17 Portogallo-Ghna (Rai2) per chiudere con Brasile-Serbia (diretta Rai 1).