ore 8,20 - Tutte le partite in programma al Mondiale nella giornata di lunedì 21 novembre 2022

Dopo il debutto con la vittoria dell'Ecuador sul Qatar si entra nel vivo. Sono tre le sfide in calendario per oggi (orario italiano): si comincia alle 14 con Inghilterra-Iran, visibile su Rai 2, per proseguire con Senegal-Olanda alle 17 (sempre Rai 2) e chiudere con Stati Uniti-Ghana alle 20 (diretta su Rai 1).