Messi sotto choc: "Colpo durissimo"

Ore 16,10 - La stella dopo il ko a sorpresa che complica il Mondiale dell'Argentina

Leo Messi deluso con mai dopo la clamorosa sconfitta dell'Argentina nella gara inaugurale con l'Arabia Saudita: "È un colpo durissimo, una sconfitta che fa male, ma dobbiamo continuare ad avere fiducia in noi stessi. Proveremo a battere il Messico. Il gol segnato in fretta ci ha fatto male, ci ha tratto in inganno. Sapevamo che poteva capitare di non giocare nel migliore dei modi nella prima partita. Non abbiamo ritrovato il gioco. E , con il passare dei minuti, con il risultato opposto, le cose si sono fatte sempre più difficili"