Belgio, Lukaku ancora ai box: salta le prime due partite

Ore 12 - Lukaku ancora ai box, salta le prime due partite del Belgio

Il Belgio dovrà fare a meno del suo attaccante principale per le prime due partite del girone, in programma contro Canada e Marocco. Romelu Lukaku è ancora alle prese con l'infortunio alla coscia e continua a non allenarsi nel gruppo insieme ai compagni. Secondo i piani dello staff medico del Belgio dovrebbe tornare disponibile per la gara con la Croazia dell'1 dicembre.