Lukaku anticipa i tempi di rientro: in panchina con il Marocco

Ore 16,30 - Il belga doveva essere disponibile solo nella terza gara contro la Croazia

Romelu Lukaku brucia le tappe e sarà in panchina nella sfida del Belgio contro il Marocco. Lo ha annunciato il ct belga Martinez che ha spiegato come il piano di rientro dell'attaccante dell'Inter proceda rapidamente e gli allenamenti in gruppo degli ultimi giorni siano stati positivi. Lukaku, però, non sarà rischiato dall'inizio.