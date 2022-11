Ore 12 - La federazione tedesca ha chiesto una pronuncia d'urgenza a Losanna

Non si placano le polemiche per la decisione della Fifa di negare ai capitani la possibilità di indossare la fascia arcobaleno con la scritta 'One Love'. La federazione tedesca ha fatto ricorso urgente al Tribunale Arbitrale Sportivo di Losanna per chiedere la sospensione del provvedimento.