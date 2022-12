La Fifa: "Il gol del Giappone convalidato grazie alla telecamera GLT"

Ore 18,15 - La nota per spiegare perché il Var ha corretto l'arbitro assegnando ai nipponici la rete della vittoria

Per convalidare il gol del 2-1 del Giappone contro la Spagna che ha qualificato i nipponici ed eliminato la Germania, il Var è stato aiutato dalla telecamera della goal line technology. E' la spiegazione che la Fifa ha dato in un comunicato per mettere fine alle polemiche sul posizionamento del pallone a cavallo della linea di fondo: l'angolazione del video utilizzato dal Var proviene dalla telecamera del GDS (Goal Decision System). Non la GLT perché solo la linea di porta viene utilizzata essendoci sensori sui pali ed è per questo che Hawkeye genera immagini come questa.