La Fifa apre un'inchiesta su Argentina-Olanda

Ore 16,55 - Sotto osservazione soprattutto i comportamenti dei giocatori argentini e la rissa che si è scatenata nel finale

La Fifa ha aperto una procedura contro l’Argentina per quanto accaduto nel corso della partita contro l’Olanda nei quarti di finale del Mondiale. L'ipotesi di infrazione è comportamento scorretto dei giocatori e della panchina con anche possibili sanzioni

Sono due i procedimenti aperti, uno contro l’Argentina, per cattiva condotta di giocatori e funzionari e per l’ordine e la sicurezza nelle partite, ed uno contro l’Olanda, sempre per cattiva condotta di giocatori e funzionari.