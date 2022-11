L'ira degli ayatollah contro la nazionale dell'Iran: "Traditori"

Ore 11,55 - L'attacco durissimo del giornale legato al regime dopo la sconfitta per 6-2 contro l'Inghilterra

La sconfitta dell'Iran contro l'Inghilterra e, soprattutto, la scelta dei calciatori di manifestare apertamente contro il regime restando in silenzio al momento dell'inno nazionale e schierandosi in cerchio al termine della partita, non sono rimasti senza conseguenze. Il giornale vicino agli ayatollah ha attaccato duramente la squadra è i calciatori: "Senza onore, 6-2 per i traditori".