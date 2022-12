L'esclusione di Onana fa discutere, spunta un video privato

Ore 16,35 - Il ct camerunense Song parla a un conoscente e spiega perché il portiere dell'Inter è stato allontanato dal Qatar

Continua a far discutere l'esclusione di Onana dal Mondiale del Camerun. Spunta un video ripreso di nascosto (e all'insaputa dei diretti interessati) in cui il ct Ribobert Song parla con un conoscente e racconta cosa è accaduto nelle ore dello scontro con il portiere dell'Inter: “Il giorno della partita con la Serbia ho detto a Onana che avevo bisogno di parlargli e lui ha cominciato a piangere. Gli ho detto: ‘Non ho tempo per parlare di queste cose, ti ho chiamato ieri e non sei venuto a parlarmi. Parlo con Aboubakar, Choupo-Moting e Anguissa che sono i giocatori più rappresentativi della squadra e non posso parlare con te?’”.