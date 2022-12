Il Qatar vuole le Olimpiadi del 2036: maratona con l'aria condizionata

Ore 13 - Il progetto sarebbe realizzabile e coprirebbe tutti i 42 chilometri del percorso

Se il Qatar riuscisse a ottenere l'organizzazione delle Olimpiadi del 2036, prossimo obiettivo dopo aver vissuto in casa i Mondiali di calcio, potrebbe riuscire ad rendere disponibile un impianto d'aria condizionata anche per la maratona, la regina delle prove nei Giochi estivi. Ne è convinto l'ingegnere Saud Abdulaziz Abdul Ghani, chiamato anche Dr.Cool, che ha sviluppato il sistema di affrescamento per gli stadi della Coppa del Mondo.