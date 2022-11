Il presidente del Portogallo vola in Qatar, il Parlamento si divide

Ore 16,45 - Opposizione e deputati della maggioranza votano contro il viaggio di Marcelo Rebelo de Sousa

Le più alte cariche del Portogallo sono pronte a volare in Qatar per sostenere la nazionale di Cristiano Ronaldo nei primi impegni mondiali, ma l'idea che siano presenti a Doha ha spaccato il Parlamento, chiamato secondo la Costituzione ad esprimersi dando il via libera. I deputati hanno votato a favore dell'autorizzazione alla partenza per l'estero del presidente della Repubblica, Marcelo Rebelo de Sousa, ma con i voti contrari dell'opposizione e anche di parte della maggioranza. La critiche è relativa al fatto che, andando in Qatar, si legittima un Mondiale contestato per la mancanza di rispetto dei diritti civili.