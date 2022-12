Il ct Santos difende Ronaldo: "Non è vero che voleva abbandonare il Portogallo"

Ore 16,30 - L'allenatore dei lusitano non chiarisce se CR7 sarà in campo contro il Marocco ma prova a spegnere le polemiche

Il comportamento di Ronaldo e il suo ruolo nel Portogallo restano al centro delle polemiche e non solo tra i portoghesi. Alla vigilia della sfida di quarto di finale contro il Marocco ha preso la parola il ct Fernando Santos: "Ronaldo non era contento della panchina? Gli ho spiegato perché non avrebbe giocato. Non era contento, è abituato a essere titolare e mi ha chiesto se fossi sicuro che era buona idea. Ma è stata una conversazione normale"