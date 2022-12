Il ct del Portogallo: "Ronaldo titolare? Lo dirò solo negli spogliatoi"

Ore 16,30 - Vigilia agitata nel ritiro della nazionale portoghese che domani affronta la Svizzera

Nel ritiro del Portogallo impazza il toto-Ronaldo: CR7 deve essere titolare contro la Svizzera nella sfida che vale il pass ai quarti di finale o no? I portoghesi lo vorrebbero in panchina (così ha certificato un sondaggio di Abola) e il ct Fernando Santos è sotto pressione. Ecco come ha risposto all'ennesima domanda su Ronaldo in conferenza stampa: "CR7 sarà titolare? Io do la formazione solo allo stadio, negli spogliatoi, è sempre stato così. La faccenda però è chiusa e tutti sono a disposizione".