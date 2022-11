Il ct del Brasile Tite: "Su Neymar un rodeo di falli"

Ore 14 - Vigilia di tensione in casa Seleçao prima della sfida con la Svizzera

Il giorno prima della partita con la Svizzera, il ct del Brasile Tite è tornato sull'infortunio che priverà la Seleçao di Neymar per almeno le due gare che restano nel girone di qualificazione. Dure le riflessioni di Tite: "Su Neymar, contro la Serbia, c’è stato un rodeo di falli. Dobbiamo tutelare i grandi giocatori, se vogliamo lo spettacolo. L’entrata di cui si è parlato non è stata cattiva, il giocatore non voleva fare male. Una precedente però forse sì".