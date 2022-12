Giappone-Croazia 2-4 (dopo i calci di rigore)

Ore 18,43 - Decisive le parate di Livakovic e il tiro di Pasalic. Nei tempi regolamentari 1-1 il risultato

La Croazia batte il Giappone ai calci di rigore e si qualifica per i quarti di finale. Nel corso dei tempi regolamentari c'era stato il vantaggio di Maeda per i nipponici (43' primo tempo) e il pareggio di Perisic per i croati (10' secondo tempo). Risultato invariato nei supplementari, i primi del Mondiale, mentre nei calci di rigore sono state decisive tre parate del portiere Livakovic. L'ultimo tiro è stato realizzato da Pasalic.