Georgina, furia contro il ct Santos per la panchina di Ronaldo

Ore 22,15 - La compagna di CR7 si sfoga su Instagram per l'esclusione dell'attaccante nella sconfitta con il Marocco

Duro attacco di Georgina, la compagna di Cristiano Ronaldo, contro Fernando Santos. Il ct del Portogallo ha messo in panchina CR7 contro il Marocco gettandolo nella mischia solo al 10' della ripresa. Ecco il testo del messaggio di Georgina in una storia su Instagram: "Quest'amico per cui hai speso tante parole di ammirazione e rispetto. Lo stesso che mettendoti in campo ha visto come è cambiato tutto, ma ormai era troppo tardi. Non si può sottovalutare il miglior giocatore del mondo, la sua arma più potente. Non si può neanche metterci la faccia per qualcuno che non lo merita. La vita ci dà lezioni. Oggi non abbiamo perso, abbiamo imparato".

Attacco anche della sorella del giocatore: "Hanno ucciso l'uomo, hanno ucciso una nazionale, hanno ucciso una nazione".