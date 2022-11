Ore 17,58 - Ribaltone del Senegal che batte l'Ecuador e si qualifica per gli ottavo di finale

Il Senegal ha battuto l'Ecuador per 2-1 scavalcandolo in classifica e staccando il pass per la fase ad eliminazione diretta del Mondiale. Le reti di Sarr su rigore al 44' del primo tempo, pareggio di Caicedo al 23' della ripresa e 120 secondi più tardi il gol decisivo di Koulibaly.