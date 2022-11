Fascia 'One Love', la Danimarca attacca: "Federazioni Uefa fuori dalla Fifa"

Ore 11 - Danesi contro Infantino e le minacce perché i capitani rinunciassero ai colori arcobaleno

La federazione della Danimarca ha fatto sapere di essere pronta a discutere un abbandono totale della Fifa insieme ad altre federazioni appartenenti alla Uefa come forma di protesta contro la decisione della stessa Fifa di vietare ai capitani la possibilità di indossare la fascia arcobaleno della campagna 'One Love'. I dirigenti di Copenaghen sono tornati ad attaccare duramente il presidente, Gianni Infantino, reo di non aver appoggiato la campagna delle federazioni europee.