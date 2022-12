Brasile, Neymar verso il forfait anche negli ottavi di finale

Ore 18,50 - L'attaccante del Psg non ha ancora ripreso gli allenamenti insieme ai compagni

Il rientro in campo di Neymar si allontana e anche gli ottavi di finale di lunedì 5 dicembre sono considerati a forte rischio. L'attaccante del Psg, infortunatosi nella gara di debutto, non ha ancora cominciato ad allenarsi con i compagni ma sta proseguendo in un programma di recupero fatto di fisioterapia e trattamenti alla caviglia danneggiata. Nella Seleçao serpeggia pessimismo sulle possibilità di rivederlo tra i titolari o in panchina nel primo impegno della fase ad eliminazione diretta.