Belgio, spogliatoio spaccato e rissa sfiorata

Ore 13,30 - La brutta situazione in classifica ha fatto riesplodere antiche rivalità tra i senatori della squadra

Lo spogliatoio del Belgio è una polveriera e dopo la sconfitta contro il Marocco, che costringe a vincere con la Croazia per non salutare il Mondiale, o big della squadra sono stati protagonisti di una discussione che per poco non è sfociata in rissa. A scriverlo è L'Equipe secondo la quale lo scontro ha riguardato Hazard, De Bruyne e Vertonghen e solo l'intervento di Lukaku ha evitato che i tre venissero alle mani.