Belgio-Marocco 0-2

Ore 16 - Il sampdoriano Sabiri condanna le Furie Rosse. Debutto per Lukaku

Vittoria a sorpresa del Marocco contro il Belgio: 2-0 reti di Sabiri al 28' e Aboukhlal al 47' del secondo tempo con un tiro-cross direttamente da punizione. Nel primo tempo annullata una rete simile a Zyech per fuorigioco attivo di un compagno davanti a Courtois. Si sono visti anche De Ketelaere (schierato al 75') e Lukaku, in campo negli ultimi 10 minuti più recupero dopo la lunga assenza per infortunio.