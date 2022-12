Arbitri, a casa la Frappart e chi non sarà più designato

Ore 11,30 - La Fifa riduce il contingente dei fischietti in vista di semifinali e finale

Restano solo 4 partite da giocare e la Fifa ha deciso, come tradizione, di rimandare a casa un nutrito gruppo di arbitri che non hanno più la possibilità di essere designati. Un elenco che comprende anche la francese Stephanie Frappart, che ha diretto bene Germania-Costarica. Nessuna punizione per Lahoz, contestato dopo Olanda-Argentina: anche lui però è tra quelli che ha finito il suo impegno al Mondiale. Rimane un gruppo ristretto con una dozzina di arbitri, tra i quali i due brasiliani Sampaio e Claus e altri tre europei, l'olandese Makkelie, il polacco Marciniak e l'inglese Taylor.