Arabia Saudita, grave infortunio per Al Shahrani e il Re paga le cure in Germania

Ore 12,30 - Il difensore Yasser Al Shahrani era andato a sbattere sul suo portiere

Brutto infortunio per Yasser Al Shahrani, difensore dell'Arabia Saudita che nel finale della sfida contro l'Argentina è andato a sbattere con il volto sul suo compagno portiere, proteso in uscita a ginocchia alte.vIl difensore è stato subito trasportato in Germania dove è stato sottoposto ad accertamenti che hanno evidenziato fratture alla mandibola e alle ossa facciali oltre ad un'emorragia interna. Secondo quanto riportato dai media arabi, trasporto, ricovero e cure sarebbero state garantite personalmente dal re arabo Mohamed bin Salman.