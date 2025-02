"The Bikeriders": il lato oscuro della libertà su due ruote

Sguardo crudo e appassionato sulla cultura ribelle delle bande di motociclisti americane, The Bikeriders arriva in prima TV su Sky Cinema Uno lunedì 3 febbraio alle 21:15, in streaming su NOW e disponibile on demand anche in 4K.

Ispirato all’omonimo libro fotografico di Danny Lyon, il film scritto e diretto da Jeff Nichols racconta la nascita e la trasformazione dei Vandals, un club motociclistico immaginario del Midwest, che da gruppo di outsider diventa un’organizzazione dominata dalla violenza. Attraverso gli occhi di Kathy (Jodie Comer), il pubblico assiste al legame indissolubile tra il giovane e inquieto Benny (Austin Butler) e il carismatico leader Johnny (Tom Hardy), mentre il loro mondo cambia radicalmente, sospeso tra le promesse di libertà e il richiamo del crimine.

Con un cast stellare che include anche Michael Shannon e Norman Reedus, The Bikeriders esplora il fascino e la pericolosità di un’epoca di ribellione, tra asfalto bollente, motori rombanti e sogni infranti.