Le "mille luci" di Sanremo 2024

Inizia il conto alla rovescia verso Sanremo 2024.

Il sipario si alzerà martedì 6 febbraio per la 2024 edizione del Festival di Sanremo, con Amadeus al timone per il quinto anno consecutivo, affiancato da cinque co-conduttori. Marco Mengoni sarà protagonista della serata inaugurale al Teatro Ariston, tornando dopo il trionfo di quest'anno con il brano "Due Vite". La seconda serata vedrà Giorgia, seguita da Teresa Mannino giovedì. La serata delle cover sarà animata da Lorella Cuccarini, mentre Rosario Fiorello sarà co-conduttore della finale prevista per sabato 10 febbraio.

Gli occhi dei curiosi e degli appassionati sono puntati sulla scenografia dell'Ariston che quest'anno promette di essere più splendente che mai.

Da quello che si può vedere nel video qui sopra, una preview del Sanremo che verrà pubblicata sui social della kermesse, sue scalinate abbracciano sinuose il palco del teatro più famoso della televisione italiana. Una vera novità per l'Ariston, che si distacca dalla classica e temutissima scalinata raddoppiando l'effetto. Come da rito, anche quest'anno, la realizzazione del palco e della scenografia della competizione dedicata alla canzone italiana sarà curata da Gaetano e Maria Chiara Castelli, veterani del Festival con ventuno e nove edizioni alle spalle.