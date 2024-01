Pluto TV celebra Gina Lollobrigida con un ciclo dedicato all'attrice

A partire dal 16 gennaio alle 19.30 su Pluto TV Cinema Italiano va in onda lo speciale ciclo dedicato alla leggendaria attrice, un appuntamento imperdibile con il cinema italiano permetterà agli spettatori di immergersi in tre capolavori intramontabili, che hanno reso Gina Lollobrigida un'icona del cinema mondiale.

Il primo appuntamento è con "Alina", film del 1950 di Giorgio Pàstina, in cui Gina Lollobrigida, insieme a Amedeo Nazzari, interpreta Alina: una giovane donna costretta a prendere una difficile decisione che cambierà il corso della sua vita. A seguire, va in onda "La Romana", regia di Luigi Zampa,uno dei film più discussi del periodo ma che ha consacrato Gina Lollobrigida a star del cinema. Incoraggiata dalla madre ad entrare nel mondo dell'arte posando come modella senza veli, una donna finisce per diventare una delle prostitute desiderate di tutta Italia. Chiude il ciclo "Un bellissimo novembre", il giovane diciassettenne Nino interpretato da Paolo Turco, si sente abbandonato e incompreso. Solo Gina Lollobrigida, nei panni di Cettina, sorella della madre, riesce a renderlo felice, al punto che il ragazzo si innamora di lei. Tra i due il rapporto si fa sempre più intimo, ma è una relazione pericolosa.