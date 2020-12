Regali di Natale, tante idee tra cucina e smart home

C'è tempo ma bisogna pianificare gli acquisti, perché tra gli impedimenti dovuti alle misure anti Covid-19, il budget da distribuire tra più doni e gli oggetti da monitorare, i regali di Natale possono trasformarsi da momento di gioia a ossessione per mancanza di idee. Per questo Panorama vi tende la mano con una rassegna di strumenti utili e divertenti per arricchire la casa, soddisfare il partner, mantenere la forma, restare in salute, ma anche bere, mangiare e leggere opere e magazine interessanti.

Il primo focus della nostra vetrina natalizia si concentra sulla casa, con la proposta dei dispositivi che servono per godersela al meglio e con un occhio attento alle macchine che agevolano la preparazione di delizie e piatti necessari più che mai per regalarsi un sorriso e buone vibrazioni in un Natale forzatamente diverso dalla tradizione.

Nella gallery che segue, quindi, si spazia dal termostato smart alla cantinetta per il vino e dal robot culinario al set da record di Lego, e ancora ci sono l'armadio che igienizza e rinfresca i capi, l'immancabile sterilizzatore, la telecamera di sorveglianza, lo speaker in stile rétro e lo spazzolino elettrico che aiuta a salvaguardare i denti. Ma questi sono solo una parte dei suggerimenti cui attingere per sorprendere i figli e la dolce metà o per farsi un piacevole regalo.