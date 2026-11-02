Perchè l’azienda di freni più famosa del mondo lancia una collezione lifestyle

Perchè un’azienda famosa in tutto il mondo per i freni delle macchine e delle moto decide di entrare nel mondo della moda? Per emergere da un altro punto di vista e seguire quello che è lo slogan di Brembo: l’ossessione per i dettagli. Non vi stupite quindi se Brembo ha deciso di portare la propria energia nel mondo lifestyle con la prima Brembo Lifestyle Collection, una nuova proposta che traduce i codici identitari del brand in un nuovo linguaggio contemporaneo caratterizzato da design, materiali ricercati e fashion. La collezione nasce per dialogare con una community contemporanea che condivide curiosità, attenzione al design e desiderio di esplorare nuove forme di espressione. Presentata a EICMA 2026, la collezione comprende sette capi e accessori e sarà disponibile, a partire dal 3 novembre sull’e-commerce ufficiale brembocollections.com e, dal 3 all’8 novembre, presso il pop-up store Brembo, Hall 5 – Stand O71. T-shirt, felpe, overshirt, cappellino, gilet e zaino compongono un guardaroba contemporaneo in cui funzionalità, comfort e identità estetica convivono con i codici visivi dell’universo Brembo. Tra i protagonisti, la Caliper Tee trasforma l’iconica pinza Brembo in un segno grafico essenziale, declinato su tre varianti colore, grigio, bianco e verde. La Embro Hoodie e la Crewneck Speed rileggono l’heritage Racing attraverso silhouette contemporanee e richiami alla velocità, mentre la Overshirt introduce un’attitudine più sofisticata e versatile. A completare la proposta, Seamless Cap, Gilet e Zaino monospalla esplorano un’estetica più tecnica e urbana, pensata per accompagnare il quotidiano. odotto a esprimerne l’identità.

La visione dell’azienda

Mauro Piccoli, direttore marketing di Brembo, ci ha spiegato perchè l’azienda bergamasca famosa per i freni in tutto il mondo ha preso questa nuova strada. “Noi non lo vediamo come un ingresso in un settore diverso, per noi è un’estensione del nostro brand. Del resto siamo conosciuti anche per design e componente emotiva. Vogliamo essere piùvicini alle persone, ma senza essere un brand fashion. Noi saremo una cosa diversa, vogliamo allargare la nostra community, che è basata sui valori che sviluppiamo”. Brembo vuole dialogare con un pubblico nuovo, non solo quello dei motori: “Ci rivolgiamo a tutti, ma è ovvio che ci aspettiamo una risposta positiva soprattutto dai giovani. Non è un prodotto banale, ma realizzato secondo le dinamiche di Brembo, siamo ossessionati dal dettaglio e anche nella costruzione dei capi di abbigliamento abbiamo usato lo stesso metro”. La collezione non sarà un prodotto di lusso. “Ma i prezzi rispecchiano la qualità dei capi”. Brembo non punterà su un grande personaggio sportivo per il lancio della campagna. “La collezione parla da sè – precisa Piccoli – e del resto abbiamo avuto già un’ottima risposta con il lancio prima del gran premio di Monza di Formula 1. Anche ai piloti le nostre t-shirt sono piaciute”. Creatività e voglia di esplorare, con grande curiosità alla riposta del mercato. “Siamo agli inizi – spiega Piccoli – e saremo sempre un’azienda che fabbrica freni, ma siamo curiosi di come andrà la linea nel 2027”. La grande domanda è: ma perchè dovremmo acquistare un prodotto lifestyle di Brembo? Risponde Piccoli: “Perchè è bello, vale la pena di essere acquistato e vissuto cercando di scoprire cosa può dire Brembo in questo campo”. Vi ha convinti?