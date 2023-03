In media, un Italia per Pasqua spende 40 euro al chilo per ogni dolce al cioccolato. Che sia fondente, al latte o bianco, grandi e piccini non sanno resistere al fascino del classico uovo.

Una tradizione, quella dell’uovo, che affonda le sue radici nell’antichità, più precisamente nell’antico Egitto quando la popolazione credeva che regalare un uovo a primavera fosse simbolo di buon auspicio e di rinascita. La tradizione si evolve voi fino ad arrivare al Medioevo. In quegli anni, in Germania, si era soliti distribuire uova bollite, avvolte da fiori e foglie (in modo da renderle colorate). Per la nobiltà il rito era decisamente più costoso e invece che delle semplici uova bollite, alla corte del sovrano si distribuivano uova d’argento o d’oro, minuziosamente decorate.

La storia di come l’uovo sia diventato di goloso cioccolato è invece poco chiara. C’è chi sostiene che i primi a produrre un uovo di cioccolato siano stati i francesi, mentre un’altra teoria identifica Torino come il luogo di nascita di questo dolce. Sono sicuramente stati i pasticceri piemontesi a decidere, verso il Settecento, di inserire un piccolo dono all’interno delle uova di cioccolato (che prima venivano prodotte piene anche al loro interno).

E se c’è chi sceglie quale uovo acquistare in base alla varietà di cioccolato più golosa e ricercata, sono tanti a cercare con attenzione la sorpresa migliore. Su TikTok centinaia di video analizzano i differenti pesi delle uova pasquali per assicurarsi il gadget desiderato. Da serie tv, dove le uova più popolari sembrano essere quelle Kinder dedicate a Stranger Things ed Emily in Paris e quelle Bauli firmate Trono di Spade, a quelle per le patite del make-up, fino ad arrivare all’uovo firmato MySecretCase con all’interno sex toys e gadget divertenti, ce n’è davvero per tutti. E voi quale sceglierete?