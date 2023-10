Il multiforme ingegno di Zior Park

Per descrivere Zior Park, maestro potrebbe essere un aggettivo ottimale. Genio, forse, anche. Ma, per una volta, lo definirò QUEEN. Regina.

Zior Park, 28 anni, è una talentuoso artista sudcoreano che ha colto di sorpresa l'industria musicale di tutto il mondo grazie alla sua presenza magnetica e il suo suono innovativo. Come cantante, cantautore, produttore e direttore creativo, Zior Park è una forza della natura con cui il sistema dell’entertainment coreano si trova a fare i conti. Il suo ultimo progetto, 'QUEEN', è pronto ad essere il gioiello biù brillante della corona del suo prossimo EP, 'Where Does The Sasquatch Live? Parte 2', e arriva dopo il clamoroso successo del suo precedente lavoro, 'CHRISTIAN'.

Nato e cresciuto nella vibrante città di Seoul, il viaggio musicale di Zior Park è iniziato in tenera età. La sua innata passione per la musica lo ha portato a intraprendere un'odissea creativa, che è culminata con la creazione e pubblicazione del suo singolo di debutto nel 2018. Da allora, Zior Park è stato alla ricerca incessante dell'eccellenza musicale, offrendo una serie di EP e singoli che hanno ottenuto sia il plauso della critica che una fanbase dedicata.

Una delle caratteristiche distintive di Zior Park è la sua capacità di sposare immagini accattivanti con la sua musica, creando un'esperienza sensoriale che trascende i confini tradizionali. I suoi video musicali sono una testimonianza del suo ingegno artistico, che spesso lasciano il pubblico incantato. Il video musicale di "Black Fin" è diventato una hit su Internet nel 2021, catapultando Zior Park a livelli ancora maggiori di celebrità. Ma l'ascesa meteorica di Zior Park alla fama può essere attribuita al monumentale successo di 'CHRISTIAN', il singolo principale del suo secondo EP, 'Where Does The Sasquatch Live?'. Questa traccia contagiosa ha accumulato oltre 50 milioni di visualizzazioni, consolidando la posizione di Zior Park come uno degli artisti da tenere nel proprio radar nella scena musicale sudcoreana.

Con "QUEEN", Zior Park si imbarca in una nuova avventura sonora, promettendo un'esperienza che trascende le aspettative. Questo suo nuovo costume di scena non solo mostra l'evoluzione di Zior Park come artista, ma rafforza anche il suo status di pioniere nel panorama musicale globale. L'attesa è ai massimi storici mentre i fan attendono con impazienza l’uscita di 'Where Does The Sasquatch Live? Parte. 2'.

Panorama.it ha parlato con lui.





Piacere di conoscerti. Puoi presentarti ai lettori di Panorama?

Ciao, mi chiamo Zior Park, un cantante e produttore della Corea del Sud.

Voglio iniziare parlando di QUEEN. Che tipo di canzone è?

È una canzone in stile rock barocco e racconta la storia di un personaggio che alla fine diventa una regina tra le dita puntate e le risate.

C'è una frase: "Non voglio essere carin*/Voglio solo essere iconico". Cosa significa per te essere iconico?

Credo che una persona che lascia una forte impressione sugli altri ed esercita influenza sia iconica.

E chi è iconico, secondo te? Non solo musicalmente parlando.

Sì, ci sono molte persone come Elon Musk, Steve Jobs, Michael Jackson, Freddie Mercury, Bruno Mars, Lady Gaga e così via che sono considerate iconiche per i loro contributi significativi e l'impatto in vari campi.

Vorrei scavare più a fondo nella canzone; ci sono molte citazioni su cui sono curiosa di conoscere la tua visione. Come: “Ho venduto la vita normale/per l'oro e il diamante/la controversia è un must per questi giovani clienti”. Puoi raccontarmele più a fondo?

È una storia sui sacrifici che derivano dalla fama. Quando sono diventato famoso in Corea, c'erano molti aspetti positivi, ma c'erano anche molti aspetti negativi. Tuttavia, se voglio raggiungere i miei obiettivi, devo diventare famoso. In tal caso, gli aspetti negativi che ne derivano sono inevitabili.

QUEEN è la traccia principale del tuo prossimo EP, 'Where Does The Sasquatch Live? Parte.2'. Che tipo di EP dobbiamo aspettarci da te?

È una storia sulla riscoperta della storia d'amore perduta, simile alla Parte 1. Questa storia d'amore è simbolicamente rappresentata da Sasquatch. Tuttavia, a differenza del lavoro precedente, ha un suono più intenso e provocatorio. Inoltre, sono stati realizzati video musicali per tutte le canzoni dell'album.

Allora perché hai scelto il Sasquatch?

Sasquatch potrebbe essere il romanticismo, il sogno e l'infanzia che ho perso quando stavo crescendo.

Cantante, cantautore, produttore, direttore creativo. C'è qualcosa in cui non sei bravo?

Oh, non sono nemmeno bravo in tutto quello che hai menzionato. Ma penso di essere bravo a confezionare. Penso di sapere come confezionare questi pacchetti - canzoni, video ecc. - in modo che la gente li comprerà.

Qual è la differenza - se ce n'è una - tra Zior Park e Park Ji-won?

Zior Park è solo un personaggio interpretato dall'attore Jiwon Park. Zior Park ha un aspetto molto diverso da Jiwon Park. A Jiwon Park non piace nemmeno vestirsi e essere alla moda nella vita reale. Tuttavia, Zior Park è un personaggio nato dal compromesso tra l'artista ideale nell'immaginazione e nella realtà di Jiwon Park.

Hai qualche role model? Se è così, chi sono e in che modo influenzano la tua vita di persona e artista?

Willy Wonka è il mio modello ideale. Può sembrare qualcuno che vende cioccolato in superficie, ma in realtà vende ricordi e sogni alle persone. Allo stesso modo, anche se posso sembrare solo qualcuno che vende musica, voglio vendere valori astratti a persone come lui.

C'è qualcosa di cui sei ossessionato ultimamente?

Recentemente, ho creato il mio marchio di moda chiamato SyndromeZ. Non l'ho ancora lanciato ufficialmente, ma ho costruito il marchio sulla base del mio amore per l'intelligenza artificiale e la cultura fantascientifica. Quindi, ho dedicato molto tempo alla preparazione per quel marchio. E se mi chiedessi degli hobby, l'unica cosa che faccio è guardare l'Arsenal, la squadra di calcio che amo da molto tempo, giocare le loro partite nei fine settimana.

Se potessi definirti con una parola, quale sarebbe?

Un Canta Storie.

Chi è Zior Park proprio qui, ora, in questo momento?

Un Canta Storie. (ride) Grazie per avermi invitato.