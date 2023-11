Chiunque può diventare un eroe. Ecco gli Xdinary Heroes

Chiunque può diventare un eroe. Questo è il motto del gruppo K-Rock della JYP Entertainment, gli Xdinary Heroes. Composto da sei membri - Gunil, Jungsu, Gaon, O.de, Jun Han e Jooyeon - gli Xdinary Heroes - crasi di Extraordinary Heroes, letteralmente Eroi Straordinari - sono emersi come punto di partenza per l'innovazione musicale sudcoreana, spingendosi oltre i confini finora conosciuti e ridefinendo la musica sudcoreana. Inseriti nella sottoetichetta Studio J. della JYP, hanno debuttato ufficialmente il 6 dicembre 2021; il gruppo è composto da musicisti unici e multi-talentuosi con una propensione a fondere diverse influenze ed è proprio questo loro essere unici, straordinari - appunto - che ha permesso loro di ritagliarsi una nicchia unica nella scena musicale attraverso i loro suoni inconfondibili.

Livelock è il quarto mini-album degli Xdinary Heroes dal loro debutto nell'industria musicale. La title track, Break the Brake, è fortemente influenzata dalla musica punk-rock ed è una delle canzoni più coinvolgenti del gruppo fino ad oggi.

Pronti a partire per il loro primo tour europeo - si esibiranno a Milano il 20 novembre - la band ha parlato con Panorama.it in un'intervista esclusiva.







Piacere di conoscervi, ragazzi. Posso chiedervi di presentarvi ai nostri lettori?

Gun-il : Ciao! Siamo gli Xdinary Heroes. Siamo un gruppo rock della Corea del Sud e facciamo musica per tutte le persone fantastiche del mondo.

Vorrei iniziare parlando del vostro tour: cosa vi entusiasma di più?

Jungsu : La cosa che mi entusiasma di più è l'energia dei Villain in ogni città. Dato che sono loro a completare lo show con noi, non vedo l'ora di comunicare con loro attraverso la musica e il palco dal vivo!

Jooyeon : Non vedo l'ora di sentire gli applausi e le grida dei Villain internazionali. Non vedo l'ora!

State visitando molte città in Europa, tra cui Milano. Siete già stati in Italia?

Gaon : Durante il secondo anno di liceo ho visitato Milano. Ho molti bei ricordi del mio soggiorno in Italia, e guardo le foto scattate davanti al Duomo alcune volte.

O.de : Non ci sono mai stato, quindi non vedo l'ora di visitare l'Italia!









Break the Brake. Cosa significa per voi questa frase che avete scelto come titolo del vostro brano e del vostro tour?

Jun Han : La frase parla di rompere i limiti, quindi penso che dovremmo mostrare tutto ciò di cui siamo capaci sul palco al massimo.

Gun-il : Rappresenta il desiderio di rompere i nostri limiti per crescere come band a livello globale.

Il vostro ultimo album si chiama Livelock. Potete dirci qualcosa di più al riguardo?

Gun-il : La parola "Livelock" è un termine di programmazione informatica che significa "errori che si ripetono all'infinito". Proprio come il suo significato, l'album è pieno di canzoni che faranno venire voglia agli ascoltatori di ripeterle più e più volte.

O.de : Questo album presenta un mix di generi musicali diversi, da intense sonorità rock a ballate emotive, oltre a canzoni d'amore che esprimono in modo diretto un sentimento così personale come l'amore.

Sembra che la storia dell'album sia incentrata su una "space form ♭" non identificata e sul mondo reale. Se doveste scegliere un'altra dimensione in cui vivere o esprimervi, quale scegliereste?

Jun Han : Mi piacerebbe vivere in un altro mondo quotidiano, un mondo davvero normale con preoccupazioni e conflitti, felicità e risate, dove fioriscono ciliegi, foglie e nevica.

Jooyeon : Sceglierei un mondo di videogiochi, in particolare un mondo Pokémon! Sarebbe così divertente e mi renderebbe felice vivere una nuova avventura con un amico Pokémon con cui stare per il resto della mia vita!

La vostra musica è unica e diversa da quella che il K-pop ci ha abituato a conoscere. Qual è la parte più impegnativa dell'essere un musicista?

Jungsu : Credo che trovare il nostro colore sia unico ed esprimerlo sia probabilmente la parte più impegnativa. Fare musica è una cosa, ma è anche impegnativo capire come rappresentare quella musica con il nostro stile.

Gaon : Onestamente, l'autocompiacimento è la cosa più difficile. Non sembra un compito facile scrivere musica che si possa amare e di cui si possa essere soddisfatti. Per questo motivo, lavoro sempre per migliorarmi, dando il massimo in ogni momento per creare musica di cui possa essere soddisfatto.

Voi ragazzi avete partecipato attivamente alla creazione dell'album. Avete qualche ricordo da condividere con noi?

Gun-il : Ricordo che Jooyeon cantava senza sforzo le melodie della canzone PLUTO e che suonava così bene.

Jooyeon : Ricordo ancora il momento in cui Gaon ha fatto il suo rap nella seconda strofa di "Break the Brake".

Avete dei modelli di riferimento nel settore da cui vorreste ricevere dei consigli?

Jun Han : C'è un gruppo coreano chiamato "BULGOGIDISCO" e mi piacerebbe ricevere consigli dal chitarrista del gruppo, Donghyun. Sono curioso di sapere cosa passa per la testa di Donghyun quando suona la chitarra e si esibisce sul palco e mi piacerebbe ricevere consigli e imparare.

O.de : Vorrei ricevere molti consigli dai membri dei DAY6, che sono stati quelli che mi hanno ispirato a creare un gruppo.

Qual è stato il consiglio più significativo che avete ricevuto e da chi?

Jungsu : Il consiglio che ho ricevuto da J.Y. Park è il più memorabile ed è ancora impresso nella mia mente. Mi ha detto: "Se cresci un po' ogni giorno, prima di accorgertene sarai cresciuto in modo significativo". Questa è la forza trainante che mi fa apprezzare e lavorare sodo ogni giorno.

Gaon : Il consiglio più significativo che ho ricevuto di recente è: "Non cercare di fare bene sul palco". La pressione di dover fare bene sul palco può portare a tensioni ed effetti controproducenti. Ho scoperto che lasciarsi andare e godersi il palco dà risultati migliori.

Sognate di collaborare con qualcuno?

Gun-il : Spero di collaborare con la band 'Twenty One Pilots'.

Gaon : Personalmente, mi piacerebbe collaborare con il cantante britannico 'Yungblud'. Penso che insieme potremmo creare musica molto interessante.

Se doveste descrivervi con una parola - solo una - quale sarebbe?

O.de : È "versatilità". Sto cercando di mostrare diversi colori attraverso il mio stile e la mia espressione e sto lavorando duramente per riuscirci.

Jun Han : Vorrei descrivermi come "un animale". Sono una persona che vive d'istinto e si muove con naturalezza.

Chi sono gli Xdinary Heroes ora?

Jungsu : Penso che siamo "artisti insostituibili". Ci sono così tanti tipi di musica nel mondo, ma credo che gli Xdinary Heroes stiano creando una musica unica che non può essere replicata da nessun altro.