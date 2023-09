La sfida estrema di Roger Waters : rifare The Dark Side Of The Moon a 80 anni

Una nuova versione del capolavoro dei Pink Floyd a cinquant'anni dalla sua pubblicazione. È questa la sfida estrema che Roger Watres ha ingaggiato con se stesso risuonando e riarrangiando completamente le canzoni di uno degli album più famosi e iconici di sempre.

Ovvio che sul progetto stiano piovendo critiche da parte di chi considera sacrilego rimettere mano a un classico senza tempo. Indubbiamente per un'operazione di questo genere ci vuole molto coraggio. Quel coraggio, bisogna dirlo, che a Waters non è mai mancato. E così il 6 ottobre uscirà The Dark Side Of The Moon Redux, che a giudicare dal prima brano reso noto, Money, ha il sapore di una rilettura in chiave minimal che spoglia delle orchestrazioni e dell'enfasi psichedelica i brani della tracklist. Nella nuova versione del disco cult ci sarà anche una traccia inedita di tredici minuti.

Waters ha spiegato così il senso della sua scelta: «L'originale The Dark Side of the Moon sembra per certi versi il lamento di un anziano sulla condizione umana. Ma Dave, Rick, Nick e io eravamo così giovani quando l'abbiamo realizzato e, se si guarda al mondo che ci circonda, è chiaro che il messaggio non è rimasto impresso. Ecco perché ho iniziato a pensare a cosa avrebbe potuto apportare la saggezza di un ottantenne ad una versione rivisitata. Sono immensamente orgoglioso di ciò che abbiamo creato, un'opera che può sedere con orgoglio accanto all'originale, mano nella mano attraverso mezzo secolo di tempo».

Chi suona in The Dark Side Of The Moon Redux

Roger Waters: Vocals, Bass on Any Colour, VSC3 / Gus Seyffert: Bass, Guitar, Percussion, Keys, Synth, Backing Vocals / Joey Waronker: Drums, Percussion / Jonathan Wilson: Guitars, Synth, Organ / Johnny Shepherd: Organ, Piano / Via Mardot: Theremin / Azniv Korkejian: Vocals / Gabe Noel: String



Arrangements, Strings, Sarangi / Jon Carin: Keyboards, Lap Steel, Synth, Organ / Robert Walter: Piano on Great Gig // Produced by Gus Seyffert and Roger Waters // Art Direction and Design: Sean Evans // Photography: Kate Izor